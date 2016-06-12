En güçlü 50 satın alma lideri!
İş dünyası, kâr marjlarının eridiği, fiyat rekabetinin dışında kalmanın mümkün olmadığı bir dönemden geçiyor. Bu ortamda alırken kazanmanın önemi her gün daha da artıyor. İşte bu nedenle satın alma yöneticileri bugün çok daha güçlü. Global satın alma yönetimi araştırmalarına göre de tedarik ve satın alma yöneticileri He CFO ve CEO arasındaki ilişkiler en güçlü dönemini yaşıyor.
Hatta satın alma fonksiyonunu CEO’suna emanet eden şirketler bile var. İşte bu ortamda, Ekonomist, Türkiye’de üçüncü kez gerçekleştirdiği araştırmayla “Türkiye’nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi”ni belirledi. Satın alma yöneticilerini, yönettikleri bütçelerden tedarikçi kriterlerine, satın alma bütçelerinin cirodan aldığı paydan 2016 hedeflerine kadar geniş bir perspektifte değerlendirdik. Dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, satın alma liderlerinin gündemlerinin en önemli maddelerini ortaya koyduk.
“Maliyet azaltma, satın alma yöneticilerinin en önemli önceliği. Tedarik ve satın alma yöneticileri ile CFO ve CEO arasında ilişkiler bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Tedarikçilerle işbirlikleri artarken, konsolidasyon ve ilişkilerin yeniden yapılandırılması konusuna odaklanılmaya da devam ediliyor.”
Bu tespitler, Deloitte Global Satın Alma Yöneticileri Araştırması’nın en önemli sonuçları arasında yer alıyor. Global araştırmaya göre, satın alma tepe yönetimde en etkin rollerden biri konumuna geldi. Dijitalleş-meyle birlikte ise satın almada Tedarik 3.0 dönemine girildi. Tedarik zinciri ve satın alma fonksiyonu dijital bir dönüm noktasında. Yapay zeka gibi gelişmekte olan trendlerin bu fonksiyonu ne ölçüde dönüştüreceği merak konusu. Şimdi tüm şirketler tedarik ve satın alma fonksiyonlarını bu dijital fırtınayı karşılayacak yetkinliklerle donatmaya çalışıyor.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bi-laloğlu, aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi arasında yer alıyor. Bu şirkette satın alma fonksiyonunun CEO’ya emanet edilmesi, satın almanın artan önemine de dikkat çeker nitelikte. Bilaloğlu, satın almada dijitalleşmenin en önemli trend olduğunu belirtiyor ve “Dijital tedarik zinciri yönetimi, tedarik zincirinde artırılmış gerçeklik, çevikleşmiş tedarik zinciri ve gelişmiş tahminleme sistemleri gündemde” diyor.
Ekonomist, Türkiye’de üçüncü kez gerçekleştirdiği araştırmayla, “Türkiye’nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi”ni belirledi. Satın alma yöneticilerini, yönettikleri bütçelerden satın alma bütçelerinin cirodan aldığı paya ve 2016 hedeflerine kadar geniş bir perspektifte değerlendirdik. İşte “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi” ve satın almanın di-jitalleşmeyle beraber öne çıkan gündemi…
DEV BÜTÇELERİ YÖNETİYORLAR
Türkiye’nin en güçlü satın alma yöneticisi listesinin zirvesinde bu yıl yine BİM Satın Alma Genel Müdürü Murat Namtı bulunuyor. 14 milyar TL’lik bir bütçeyi yönettiği tahmin edilen Namtı, düşük fiyat stratejisiyle büyüyen BİM’in bugünlere gelmesindeki kilit isimler arasında gösteriliyor. Market markası olarak ürettirdiği ve sonradan pazar lideri olan pek çok marka da Namtı’nın gücünü perçinliyor.
Migros Genel Müdür Yardımcısı Cem Lütfi Rodoslu ise 2015 yılında yönettiği 9,4 milyar TL’lik bütçeyle en güçlü ikinci satın alma yöneticisi oldu. Rodoslu, şirkette pazarlamadan da sorumlu. Cem Lütfi Rodoslu, 3 bin farklı ulusal, yerel ve uluslararası tedarikçiyle işbirliğini yürütüyor.
Türkiye’nin en güçlü üçüncü satın alma yöneticisi ise Ford Otosan Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt. Yönettiği bütçe 9,2 milyar TL olarak tahmin edilen Öz-yurt, yaklaşık olarak bin 500 tedarikçiyle çalışıyor. Bu tedarikçilerin üçte biri Ford araçlarında kullanılan parçaların imalatını gerçekleştiriyor.
Listenin dördüncü sırasında Erdemir Grubu Satın Alma Koordinatörü Şevkinaz Alemdar bulunuyor. Alemdar, Türkiye’de üretilen ham çeliğin yüzde 25’ini ve yassı çeliğin yüzde 67’sini üreten Erdemir ve İsdemir fabrikalarının satın alma ihtiyaçlarını merkez Grup Satın Alma Koordinatörlüğü ve iki fabrikada yer alan satın alma ekipleriyle beraber yürütüyor. Erdemir cirosunun yaklaşık yüzde 60’ı satın almaya ayrılıyor. Alemdar’ın 2015’te yönettiği dev bütçe-ninse 7,1 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl en güçlü beşinci satın alma yöneticisi ise Vestel Elektronik’ten Selim Göksu oldu. Göksu, tahminen 6,9 milyar TL’lik bir satın alma bütçesini yönetiyor.
Bence liste çok doğru olmamış. Örneğin madencilik sektöründen hiç bir firma listede bulunmuyor. Örneğin Tüprag Madencilik'in ve Anagold Madencilik'in satınalma bütçeleri bu listede ki firmaların bir çoğundan daha yüksektir.