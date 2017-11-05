En hesaplı konutlar
Gayrimenkul sektöründe son 15 yılda gözlenen gelişimle birlikte kent merkezlerinin değer kazanması, konut fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Artık metrekaresi 3 bin TL’nin altında konut bulmak çok zor.
Özellikle kent merkezine gidildikçe metrekare fiyatları 8-12 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Orta ve alt gelir gruplarının konut almasının neredeyse imkansız olmaya başladığı günümüzde, İstanbul’un çeperleri olarak adlandırılan Pendik, Kurtköy, Beylikdüzü, Esenyurt gibi semtlerde hala ulaşılabilir fiyatlı konut bulmak mümkün.
Ucuz fiyatlarla konut almak isteyenler için yaptığımız araştırmada Timur Gayrimenkul’den DKY İnşaat’a, Özyurtlar’dan Babacan Holding’e kadar 46 markalı üreticinin 50 konut projesine ulaştık.
Ekonomist Dergisi olarak yaptığımız araştırmada, DKY İnşaat’tan Özyurtlar Holding’e, Babacan Holding’ten Kiler GYO’ya kadar 46 markalı konut üreticisi firmanın 1 + 1’ler-den 4+1’lere kadar farklı büyüklüklerde konutları içeren ulaşılabilir fiyatlı 50 projesini tespit ettik.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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