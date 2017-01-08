En iyi fon yöneticilerinden yatırım stratejileri
Piyasalar yüksek dalgalanmanın yaşandığı bir yılı geride bıraktı. 2016 yılana göre daha iyimser bir hava olmakla birlikte bu dalgalanmaların 2017’de de devam etmesi bekleniyor.
Bu dönemde özellikle bireysel yatırımcılara profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları öneriliyor. Bireysel emeklilik fonları tarafında da katılımcıların fon dağılımlarını daha aktif yönetmeleri tavsiye ediliyor.
Kapak haberimizde 2076 yılında kendi türlerinde fon performansında başarılı olmuş portföy yöneticilerinin 2077 beklentilerini ve yatırım stratejilerini derledik.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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