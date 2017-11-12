En Zengin 100
Ekonomist dergisinin geleneksel çalışmaları arasında yer alan Türkiye’nin en zengin kişi ve ailelerini listelediğimiz’En Zengin 100 Araştırmasının bu yıl 14’üncüsünü yaptık. Listeye girenler de oldu, çıkanlarda…
Kurdaki hareketlilik, borsadaki değerlemeler, satın almalar veya varlık satışları, listeyi etkileyen ana unsunlar oldu. Türkiye’nin yanında ülke riskini dağıtarak farklı bölgelere yatırım yapan, yurtdışı iş hacmi yüksek, kur riskinden korunan kişi ve aileler listede daha üst sıralarda yer buldu.
TL gelirleri daha çok olanlar kurdaki yükseliş nedeniyle listede geriledi. Sonuçta Koç Ailesi, Şahenk Ailesi ve Şevket Sabancı Ailesi ilk üçteki yerlerini korumaya devam etti.
Bu yıl listenin yeni isimleri ise Kahve Dünyası’nı da içinde barındıran Altınmarka Grubu’nun patronu Altınkılıç Ailesi ile son yıllarda gayrimenkul geliştirme alanında büyük bir atılım yapan Tahincioğlu Ailesi oldu.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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