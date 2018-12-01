En zengin 100
Ekonomist Dergisinin geleneksel çalışmaları arasında yer alan Türkiye’nin en zengin kişi ve ailelerini listelediğimiz ‘En Zengin 100 Araştırmasının bu yıl 15’incisini yaptık.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da listede bazı değişiklikler oldu. Bu yıl özellikle dolar kurunda yaşanan sert yükseliş varlık değerlemelerini etkiledi, servetleri eritti.
İş hacminde yurtdışı cirosu yüksek olan şirketlerin patronları ve büyük varlık satışı yapanlar daha ön plana çıkarken, döviz borcu yüksek olan ve yeniden yapılandırma haberleriyle karşımıza çıkan şirketlerin patronları listede daha alt sıralara geriledi.
Bu yıl listenin ilk üçünde Koç Ailesi, Şevket Sabancı ve Ailesi ile Erol Sabancı ve Ailesi yer aldı. Listeye yeni giren isimler ise Cemal Kalyoncu, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Şefik Dizdar ve Ahmet Ahlatcı oldu.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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