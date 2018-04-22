Erken seçim hesapları
Hükümet geçen hafta ani bir kararla, 2019’da yapılması gereken genel seçim ile cumhurbaşkanlığı seçimini yaklaşık 1,5 yıl öne çekip 24 Haziran 2018’de erken seçim yapılacağını açıkladı.
Biz de bunun üzerine seçime kadar olan süreçte piyasaların yol haritasını analiz ettik. Para ve sermaye piyasalarındaki beklentileri uzmanlara sorduk.
Bu dönem için portföy önerileri de aldık. Önerilerde ağırlıklı olarak yüksek iskontosu nedeniyle hisse senedi ve enflasyon baskısı nedeniyle TL mevduat öne çıkıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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