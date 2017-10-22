Estetik ekonomisi
Bakımlı ve genç görünmek, zamanında önlem alarak yaşlanmayı geciktirmek günümüzde kadın erkek herkesi peşinden koşturan bir trend haline geldi.
Bu trend büyük bir estetik pazarı yarattı. Öyle ki Türkiye, 2 milyar doları aşan estetik pazarı hacmiyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmiş durumda.
Son yıllarda sektör yıllık ortalama yüzde 10 büyüyor. Artan talep medikal estetik merkezi ve hastane sayısını da arttırırken, bu kurumlar yurtdışına da yatırım yapıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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