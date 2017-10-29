Ev’den çıkan iş fırsatları
Gıda ile yola çıkıp tekstil ve elektronik gibi kategorilerle büyümeye devam eden perakende sektöründe artık ev ürünleri dönemi başladı. Pek çok hazır giyim markası eve özel koleksiyonlar hazırlarken, sadece ev ürünlerine odaklanan yeni markalar da ortaya çıkıyor.
Türkiye genelindeki 23 marka bin 697 noktada ev perakendesi alanında hizmet veriyor. Bu markalar, 2018 sonuna kadar yurtiçinde 502 yeni noktaya ulaşmayı hedefliyor.
Ayrıca ev ürünleri markaları artık Türkiye sınırlarını aşıp yurtdışını da fethetmeye hazırlanıyor. Bu alandaki 12 yerli şirketin şu anda yurtdışında 301 mağazası bulunuyor. Bu şirketlerden 10’u 2018’de yurtdışında 163 yeni mağaza açmayı planlıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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