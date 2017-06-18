Gayrimenkulde 21 yeni hat
İstanbul son yıllarda bir dünya kenti oldu ama ulaşım konusunu hala çözemedi. Bu nedenle sürekli yeni ulaşım projeleri devreye alınıyor.
Yapılan ya da planlama aşamasında olan yeni metro, tramvay ve teleferik hatları sadece ulaşımı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda geçtikleri bölgelerin gayrimenkul değerlerini de yüzde 50’lere varan oranlarda artırıyor.
Mecidiyeköy-Mahmutbey, Sabiha Gökçen-Pendik, Halkalı-Gebze, Kabataş-Mecidiyeköy, Sefaköy-Büyükçekmece’nin de aralarında yer aldığı, 11’i Avrupa Yakası’nda ve sekizi Anadolu Yakası’nda olmak üzere 19 metro hattı halen inşa aşamasında.
Ayrıca Eyüp-Minlatürk teleferik hattı ve Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı da inşa aşamasında bulunuyor. Bu hatların geçtikleri bölgelerin değerlerini şimdiden yüzde 30’lara varan oranda artırdığı ifade ediliyor. Bu artışın sürmesi de bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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