Girişimcilere 16 davet!
Özellikle sermaye bulmakta zorlanan fikirlerin ürünlerini ticarileştirebilmesi için gerek akademik kurumlar gerekse finans dünyasında girişimcilere yönelik birçok destek bulunuyor.
Teknoparkların içerisinde kurulan kuluçka merkezleri, bankaların kendi bünyelerinde faaliyete geçirdikleri girişimcilik merkezleri, birebir mentorluk, ücretsiz mali yönetim danışmanlığı, uluslararası hızlandırıcı faaliyetler, basın-tanıtım, hackathon, İK ve yarışma, melek yatırımcı bulma gibi birçok alanda start up’ları destekliyor.
Biz de Türkiye’nin en önemli 16 girişim merkezinin yeni dönemde verecekleri destekleri araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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