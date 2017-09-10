Girişimciye çekirdek sermaye
Çekirdek sermaye, bir start up’ın başlangıç aşamasında ihtiyaç duyduğu sermaye olarak tanımlanıyor.
Ürün geliştirmeden AR-GE’ye, prototip üretiminden fikrin ticarileştirilmesine kadar birçok alanda şirketlere destek sağlayan çekirdek sermaye, sürdürülebilirlik anlamında girişimcilere can suyu oluyor.
Kapak haberimizde çekirdek sermaye desteği sağlayan 11 kamu ve özel sektör merkezinin verdiği destek miktarlarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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