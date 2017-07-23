Girişimciye kuluçka desteği

Temmuz 23, 2017 0 Yorum 105 Okunma
Girişimciye kuluçka desteği

Girişimcilerin ilk aşama yatırımcısı olan kuluçka merkezlerinin sayısı her geçen yıl artıyor.

İlk zamanlar üniversitelerdekiteknoparklar bünyesinde kurulan bu merkezlerin sayısı, bugün özel sektör ve bankaların da devreye girmesiyle 50’yi aştı.

Girişimciler için ofis alanı, mentorluk, networking sosyal imkan, melek yatırım gibi birçok destek veren 20 kuluçka merkezinin yeni dönem planlarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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