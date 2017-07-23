Girişimciye kuluçka desteği
Girişimcilerin ilk aşama yatırımcısı olan kuluçka merkezlerinin sayısı her geçen yıl artıyor.
İlk zamanlar üniversitelerdekiteknoparklar bünyesinde kurulan bu merkezlerin sayısı, bugün özel sektör ve bankaların da devreye girmesiyle 50’yi aştı.
Girişimciler için ofis alanı, mentorluk, networking sosyal imkan, melek yatırım gibi birçok destek veren 20 kuluçka merkezinin yeni dönem planlarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 5,5 milyar TL'lik yatırım planımız var
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?