Global franchise açılımı
Son dönemde iç pazarda yaşanan sıkıntıların da etkisiyle yurtdışında büyümeye odaklanan şirketlerin sayısı artmaya başladı.
Yurtdışına açılan şirketlerin önemli bir bölümü ise bunu master franchise vererek yapmaya çalışıyor.
Yaptığımız araştırmaya göre, yurtdışında bin 280 mağazası olan 40 şirket 2019 sonuna kadar 560 mağaza daha açmayı planlıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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