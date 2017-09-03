Global kariyerin lider şirketleri

Eylül 3, 2017 0 Yorum 88 Okunma
Global kariyerin lider şirketleri

Dünya devi şirketlerin yurtdışı operasyonlarında çok önemli pozisyonlar üstlenen Türk yöneticilerin sayısı son dönemde hızla artıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok global şirket buradan global operasyonlarına adeta yönetici ihraç ediyor. Bugün 44 global şirkette 950 Türk yönetici bulunuyor.

Bünyesinde en çok Türk yönetici bulunduran global şirketler olarak P&G ve Unilever öne çıkıyor. Onları Pfizer ve JTI takip ediyor.

Hem çalışanların hem de şirketlerin talebindeki artışla birlikte önümüzdeki dönemde Türk yönetici ihracatının daha da artması bekleniyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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