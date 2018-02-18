Halka arz zamanı
Borsa İstanbul (BİST), 2017’de yüzde 48 getiri elde etti. Gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) sermaye akışının başlamasının değerlemeleri cazip hale getirmesiyle kaynak arayışındaki kurumlar ile hissedarlar halka arzı alternatif olarak değerlendirmeye aldı.
2017’de sadece üç halka arz olmuşken, bu yılın ilk 1,5 ayında dört halka arz gerçekleşti. Ekonomist olarak halka arzlardaki görünümü analiz ettik, halka arzı beklenen şirketleri araştırdık. 2018’in ilk 1,5 ayında Safkar Ege, Trabzon Liman, EnerjiSA ve MLP Sağlık borsaya kote oldu.
Geçen hafta halka arz için talep toplayan Peker GYO’nun tahtası bu hafta açılacak. Yeni arzlarla borsaya en az 25 bin yeni yatırımcı girdi. Yılın kalanında halka arz için 17 şirketin ismi geçiyor. Halka arzlarla 2018’de 3,5 ila 5 milyar dolar kaynağın elde edileceği öngörülüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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