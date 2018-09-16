Hesaplar nasıl değişti?
Piyasaların önündeki büyük bir belirsizlik ortadan kalktı. Merkez Bankası, 13 Eylül’de piyasa beklentilerinin de üzerinde 625 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 24 seviyesine çıkardı.
Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili söylemlerin olduğu bir ortamda yapılan bu artırımla birlikte piyasalarda tahminlerin yeniden şekillenmeye başladığını gördük.
Bu tahminlere göre portföy dağılımları da yeniden şekilleniyor. Dengeli portföy dağılımları korunmakla birlikte, oluşan iyimser hava sayesinde TL yatırım araçlarının payının artmaya başladığı gözleniyor.
Özellikle TL mevduat ve hisse için beklentiler daha iyimser.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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