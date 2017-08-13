Holdinglerden girişimciye fon
İş dünyası yeni zenginlerini girişimci gençlerin parlak iş fikirlerinden çıkarmaya başlarken, bu durum kurumsal şirketlerle girişimcilerin yakınlaşmasını hızlandırdı.
Dev gruplar kurdukları risk sermayesi şirketleri üzerinden girişimcilere yatırım yapmaya başladılar.
Bu gelişmeden hareketle biz de Türkiye’nin önde gelen 10 holdinginin bu işe ayırdıkları kaynakları, yatırım kriterlerini ve peşinde oldukları girişimleri araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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