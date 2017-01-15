Holdinglerin 2017 planları

Ocak 15, 2017 0 Yorum 16 Okunma
Holdinglerin 2017 planları

Yeni yıla umutla giren Türkiye iş dünyası, 2016’da hem küresel hem de bölgesel gelişmelerin etkisiyle durgunlaşan yatırım ortamını canlandırmak için düğmeye bastı.

2017’de dünya genelinde büyümenin artacağı beklentisiyle ajandalarını güncelleyen holdingler, 10 milyarlarca dolarlık yatırıma hazırlanıyor.

Ekonomist Dergisi olarak ciro büyüklüğü 150 milyar TL’yi aşan ve 350 bin kişiye direkt istihdam sağlayan 20 holdingin 2017 hedeflerini ve yatırım planlarını masaya yatırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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