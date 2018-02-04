Holdinglerin 2018 planları

Şubat 4, 2018 0 Yorum 211 Okunma
Holdinglerin 2018 planları

2017 yılını büyüme ve ihracatta moralli kapatan Türkiye iş dünyası, 2018’de yatırımlarda gaza basacak.

Bir yandan gelişmekte olan ülkelere para akışının devam etmesi diğer yandan da hükümetin yakın zamanda açıklayacağını duyurduğu yeni teşvik programı, özel sektör çarklarını hızlandırmaya başladı.

Biz de Ekonomist Dergisi olarak, enerjiden otomotive, tekstilden gıdaya pek çok sektörde lider konumda bulunan 20 dev holdingin

2018 yatırım planlarını araştırdık. Buna göre toplam ciroları 250 milyar TL’yi aşan 20 holding, bu yıl 15 milyar TL’yi aşan yatırıma ve 45 bin yeni istihdama imza atacak.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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