Holdinglerin 2019 planları

Kasım 25, 2018 0 Yorum 290 Okunma
Holdinglerin 2019 planları

İç pazarda daralan talep karşısında büyük gruplar yönlerini yurtdışı kaynaklı büyümeye çevirdi.

Yapılan değerlendirmelere göre 2019 yılında Türkiye’nin dev holdingleri için büyümenin güçlü kaynağı yurtdışı olacak.

Bu dönemde öngörü yapmanın sıkıntısını yaşayan ve bütçeleri kurşun kalemle yazan holdingler, yurtdışına daha fazla odaklanıp gelirlerdeki payını artırmayı planlıyor.

Türkiyede ise nakit akışı vurgusu yapılıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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