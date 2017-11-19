İçecekte girişimci aranıyor
Hızla büyüyen yeme- içme sektöründe girişimcilerin yeni gözdesi düşük yatırım maliyeti ve yüksek kâr marjıyla dikkat çeken içecek konseptleri oldu.
Kahve, çay ve sağlıklı içeceklere yönelik konseptlerin sayısı hızla artarken, bu alandaki şirketlerin birçoğu franchise vererek büyümeyi tercih ediyor.
Türkiye genelinde büyümeyi hedefleyen 20 şirket, 2018 sonuna kadar 762 girişimciye ulaşmayı hedefliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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