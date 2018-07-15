İhracatı artırma yolları
Dünya ekonomisi, FED’in faiz artırımı kararı ve ticaret savaşları ile zorlu bir döneme girdi. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için para bulmak giderek daha da zorlaşıyor.
İç talepteki gerileme ve rekor seviyelere ulaşan döviz kurları ise yeni dönemde Türkiye’deki şirketleri tek bir hedefe yönlendiriyor: Daha fazla ihracat…
Ekonomist Dergisi olarak, başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı şirketlerin yeni dönemde odaklanması gereken pazarları, bu pazarlarda en çok talep edilen ürün gruplarını ve ihracatçı şirketlere yönelik finansal destek paketlerini sizin için araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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