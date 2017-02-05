İhracatın 2017 rotası

Şubat 5, 2017 0 Yorum 126 Okunma
İhracatın 2017 rotası

İhracat, 2016’yı bölgesel ve küresel krizlerin gölgesinde geçirdi. Geçen yılı sıkıntılı geçiren ihracatçılar 2017’den ise umutlu görünüyor.

İhracatçılar, ekonomi yönetiminin destek programlarıyla alternatif pazarlara giriş yaparak bu yıl yeniden atağa kalkmayı hedefliyor.

2016’yı yüzde 0,9 düşüşle 142,6 milyar dolarlık dış satımla kapatan ihracatçıların 2017 hedefi ise yüzde 7,5 artışla 153,3 milyar dolarlık dış satıma ulaşmak.

Bu yıl ihracatçıların odaklanacağı pazarlar olarak ise ABD, Kanada, Şili, Güney ve Batı Afrika, İran, Rusya, Azerbaycan, Endonezya ve Suudi Arabistan öne çıkıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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