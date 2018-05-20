İhracatta Latin Fırsatı

Mayıs 20, 2018 0 Yorum 108 Okunma
İhracatta Latin Fırsatı

Türkiye’de holdinglerden KOBİ’lere kadar irili ufaklı on binlerce şirket, artan döviz kuru baskısı nedeniyle ihracata daha fazla ağırlık vermeye çalışıyor.

Bu nedenle ihracatta alternatif pazarlara olan ilgi de her geçen gün artıyor. 600 milyonu aşkın nüfusu ve yıllık 1 trilyon dolarlık ithalatıyla öne çıkan Latin Amerika pazarı, ihracatçıların yeni gözdesi.

ABD ve Kanada pazarlarına yakınlığıyla da cazip olan Orta ve Güney Amerika ülkelerine ihracat ve yatırım fırsatlarını sizin için araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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