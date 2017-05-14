Kalmalı mı çıkmalı mı?
Son dönemde çalışan kesimin en önemli gündem maddelerinden birini ‘otomatik katılımlı BES’ oluşturuyor. Ocak ayındaki 1,8 milyon çalışanın ardından nisan ayında 4 milyon çalışan daha sisteme dahil edildi.
BES’e otomatik olarak katılanların ‘cayma hakkı’nı kullanıp sistemden çıkabilmeleri için iki ayları var. Bu nedenle şimdi 4 milyon kişi ‘kalmalı mı, çıkmalı mı’ sorusunun yanıtını arıyor.
Konuyu emeklilik şirketlerinin ve ilgili fonları yöneten portföy yönetim şirketlerinin genel müdürleriyle konuştuk ve bu soruya 15 ana başlıkta yanıt aradık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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