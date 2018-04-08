Kanalın parlattığı bölgeler
Türkiye’de geliştirilen mega projeler daha hayat bulmadan güzergahlarına değer katıyorlar.
Üçüncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinde olduğu gibi dünyanın en büyük ulaşım projelerinden biri olması beklenen Kanal İstanbul için de benzer durum söz konusu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2011 yılında “Çılgın Proje’ olarak açıkladığı bu proje, son yedi yılda Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir ilçelerindeki 22 bölgede konut fiyatlarını yükseltti.
Çılgın Proje, Arnavutköy’deki tarla ve arsaların fiyatlarına da yükseliş getirdi.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 2018'de krediler yüzde 10-15 büyür
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?