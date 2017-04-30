Konutta 72 yeni proje
Türkiye ekonomisinin itici gücü olan gayrimenkul sektörü, yeni yatırımlarla yoluna devam ediyor. 16 Nisan referandumu öncesi hem tüketici hem de yatırımcı bekleme eğilimine geçerken, referandum sonrası proje lansmanları hız kazandı.
Mesa’dan Artaş İnşaat’a, Teknik Yapı’dan Ege Yapı’ya kadar 45 inşaat şirketinin bu yıl lansmana çıkan ve yakında lansmana çıkması beklenen 72 projesinde 37 bin civarında yeni konut arz edilmesi planlanıyor.
Ankara, İzmir ve ağırlıklı olarak İstanbul’da konumlanan yeni projelerin metrekare fiyatları 3 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’lere kadar çıkıyor.
Rekabetin giderek arttığı günümüzde proje yarışında bu yıl satış fiyatının değil ödeme planının konuşulacağı bir yıl olması da bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?