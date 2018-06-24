Konutta metro etkisi

Haziran 24, 2018 0 Yorum 57 Okunma
Konutta metro etkisi

Trafik sorununun giderek arttığı günümüzde ulaşılabilirlik gayrimenkul seçiminde en çok önemsenen kriter konumunda.

Bu nedenle özellikle büyük kentlerde hayata geçirilen ulaşım projeleri gayrimenkullerin değerini artırıyor.

Bu gerçekten yola çıkarak TSKB Gayrimenkul Değerleme, Ekonomist Dergisi için İstanbul’da toplam 11 metro hattındaki 159 durağın çevresindeki konutların satış fiyatlarını, kira bedellerini ve amortisman süreçlerini mercek altına aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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