Köprülerle değerlenen 81 bölge
Türkiye’de son yıllarda hayata geçirilen büyük ulaşım projeleri bulundukları bölgeleri değerlendiriyor.
Bugüne kadar İstanbul’a yapılan her köprü kendi yerleşim alanlarını doğurdu. Yeni köprülerin de aynı şeyi yapması bekleniyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist’e özel yaptığı araştırmaya göre Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, geçtikleri bölgeler ile bağlantı yollarının uzandığı toplam 81 bölgeye çoktan değer kattı.
Son yıllarda bu bölgelerde arazi fiyatları yükselmiş durumda. Bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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