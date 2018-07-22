Kozmetikte büyüme zamanı
Kozmetik perakendesi, mağaza kiralan, yükselen döviz kuru, özel tüketim vergisi ve taksitlerin kaldırılması gibi sorunlar yaşasa da büyümesini sürdürüyor.
Bugün sektörde 30’un üzerinde marka 2 binin üzerinde mağazasıyla hizmet veriyor. Üstelik mağazalar sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’da da hızla büyüyor.
Kozmetik perakendecilerinin gündeminde online satış da var. Sektördeki bir başka gelişmeyi ise kadınlara hizmet veren bu sektörün artık erkek tüketiciyi de müşteri kitlesine katmaya başlaması oluşturuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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