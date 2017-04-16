Küçük sermayeli iş fırsatları
Türkiye’de sermayesi az olan ama girişimci olmak isteyen önemli bir kitle var. Bu kişiler için en önemli fırsatları son yıllarda franchising sektörü sunuyor.
Kendi işinin sahibi olmak isteyenler için çiğ köfteden gayrimenkul danışmanlığına, kozmetikten spor salonuna, fast food’dan güzellik sektörüne kadar pek çok alanda girişim fırsatları var.
Yaklaşık 100 bin TL’ye kadar düşük bir sermaye ile kurulabilecek bu iş modelleri girişimcilere yüksek ciro ve kâr marjı vaat ediyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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