Lojistikte yeni ‘ÜS’ler geliyor!

Şubat 11, 2018 0 Yorum 72 Okunma
Lojistikte yeni ‘ÜS’ler geliyor!

Lojistik sektörü yatırım atağına kalkıyor.

Türkiye’yi lojistik bir üs haline getirmek için projelere hız veren lojistik şirketleri, Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarına lojistik tesisleri kurmak için harekete geçti.

Bunun yanında kamunun da 21 bölgede lojistik köy kurma planları bulunuyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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