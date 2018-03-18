Market markası fırsatları
Gıda ve temizlik ürünleriyle başlayıp bugün dondurulmuş ürünlerden kozmetiğe kadar yüzlerce farklı ürün grubuna yayılan private label (PL) pazarı 25 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.
Her yıl ortalama yüzde 20 büyüyen pazarın beş yıl sonra 50 milyar TL büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.
Özellikle discount marketlerdeki büyümeye paralel olarak gelişme gösteren sektör, hem market zincirlerine hem üreticilere hem de tüketicilere kazanç sağlıyor.
Kategori çeşitliliği nedeniyle sektörde önemli fırsatlar da bulunuyor. Özellikle üst W segmente yönelik PL üretimi yapacak şirket arayışı var.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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