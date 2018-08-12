Ofis pazarı nereye?
Türkiye’de halen 10 milyon m2 A sınıfı ofis bulunurken, yeni yapılan projelerle ” 2023’e kadar bu alanın 13,5 milyon m2’ye ulaşması bekleniyor. Ofis stoku bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekiyor.
Türkiye ofis piyasasını şekillendiren bu üç kentin toplam A sınıfı ofis stoku 8,5 milyon m2 olurken, bu rakamın 2023’e kadar 11 milyon m2’ye ulaşması öngörülüyor.
Üç büyük kentin ofis m2 fiyatlarından ofis kiralarına kadar değişimi JLL’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışma ile mercek altına aldık.
Çalışmanın sonuçlarına göre, her yıl yeni ofis projelerinin ‘ eklendiği pazarda ofis bölgeleri birbirleriyle yarışıyor. Ancak kurlardaki yükseliş ve artan rekabet kiraları ve satış fiyatlarını giderek aşağı çekiyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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