Online mağaza fırsatları
Yaptığınız el işi ya da tasarım ürünlerini değerlendirerek bunu kazanca dönüştürmeniz mümkün. Online pazar yeri platformları üzerinden ürünlerinizi satabilir, kendi işinizi herhangi bir ücret ödemeden internet üzerinden kurabilirsiniz.
Böylece online mağazanızı açarak iş sahibi olabilirsiniz.
Bu haftaki kapak haberimizde bu şekilde ürünlerinizi satabileceğiniz 12 platform ile ilgili bilgileri bulacaksınız.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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