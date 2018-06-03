Organik girişim fırsatı

Haziran 3, 2018 0 Yorum 44 Okunma
Organik girişim fırsatı

Tarımdan gıdaya, perakendeden tekstile farklı alanlarda Türkiye’de organik ürünler pazarı büyüme eğilimini sürdürüyor.

Bugün 2,5 milyar TL büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen sektörde 100’e yakın oyuncu var.

Tüketici bilinci arttıkça sektördeki büyümenin devam etmesi ve yeni oyuncuların gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5 yılda 4 kat büyüyeceği tahmin edilen sektöre girmek isteyenlere tavsiyeleri de içeren kapsamlı bir çalışma hazırladık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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