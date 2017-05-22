Ortadoğu fırsatları
Son yıllarını kan ve gözyaşı ile geçiren Ortadoğu, her şeye rağmen Türkiye ihracatı ve yurtdışında yatırım yapan Türk şirketleri için vazgeçilmez olmaya devam ediyor.
Son beş yılda savaşlar ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle kan kaybeden Ortadoğu’daki yatırım ortamı, 2017’den itibaren toparlanmaya başlıyor.
Pek çok ülke 100 milyarlarca dolarlık altyapı-üstyapı, enerji ve sağlık yatırımları için kesenin ağzını açıyor.
Ekonomist Dergisi olarak Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki 14 ülkenin yeni dönemdeki yatırım ortamını ve ihracat fırsatlarını mercek altına aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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