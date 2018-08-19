Otomotivde küresel atak
Türkiye’de 1960’lı yılların sonunda ithal ikameci sanayileşmenin başlaması ve Tofaş ile Oyak Renault fabrikalarının kurulmasıyla ortaya çıkan yerli otomotiv tedarik şirketleri, yaklaşık 50 yıllık bir süreçte dünyanın dört bir köşesinde dev otomotiv markalarına üretim yapan küresel markalara dönüştü.
Bugün tamamen yerli 55 otomotiv tedarik şirketinin ABD’den Çin’e, Fas’tan Finlandiya’ya kadar 35 ülkede 140 yatırımı bulunuyor.
Türk otomotiv şirketleri, önümüzdeki dönemde ise başta Rusya pazarı olmak üzere ABD, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyüme hesapları yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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