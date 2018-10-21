Otoyolun yükselttiği bölgeler

Ekim 21, 2018 0 Yorum 161 Okunma
Otoyolun yükselttiği bölgeler

Türkiye’de ve dünyada ulaşım projelerinin gittiği her yer değer kazanıyor.

İstanbul Boğazı’nın iki yakasını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yollarını kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu da daha tamamlanmadan çevresindeki 61 bölgeye değer katmış durumda.

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel olarak yaptığı çalışmaya göre, son beş yılda özellikle köprüye yakın kısımlar önemli oranlarda değer kazandı. Otoyol güzergahına yakın bölgelerin hemen hemen tamamında değer artışı görülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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