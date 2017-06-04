Parada yaz hesabı
Piyasalar yaz mevsimine giriyor. Yaz ayları piyasalar açısından genelde daha sakin geçer. Gelişen piyasalara para girişinden en olumlu etkilenen piyasalardan biri olan Türkiye’de ise borsa, 100.000’i zorluyor.
Dolar/TL 3,50 desteğine doğru gerilemeye devam ediyor. Bankalar arasında yoğun bir mevduat rekabeti var ve faizler yüzde 15’e ulaştı. Böyle bir ortamda yaz aylarına girerken finans sektörünün CEO’larından portföy önerilerini aldık.
Yatırım araçlarındaki beklentilerini sorduk. Uzmanlar, yaz dönemine girerken hisse ve TL mevduat ağırlıklı bir portföy öneriyor. Defansif amaçlı olarak da döviz ve altının portföylerde olması tavsiye ediliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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