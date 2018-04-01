Paranın rotası
Yılın ilk iki ayındaki pozitif ortamın ardından mart ayı piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Borsa düşerken, döviz, faiz ve altında yükselişler gözlendi.
Ayın son günlerinde kırılganlık biraz azalmış olsa da paranın rotası konusunda belirsizlikler var. İşte bu belirsiz ortamda finans sektörünün CEO’larından döviz, borsa, faiz ve altındaki beklentilerini sorduk.
Bahar aylarına girilirken portföy önerilerini aldık. Bu dönemde daha dengeli bir portföy önerisi olduğunu gördük. Buna göre, uzmanlar, hisse, döviz ve mevduatın dengeli dağıtılmasını öneriyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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