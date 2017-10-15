Paranın yeni rotası
Yılbaşından eylül ayına kadar olumlu bir trend sergileyen piyasalarda son dönemde negatif gelişmeler nedeniyle düzeltmelerin olduğu gözleniyor.
Kuzey Irak referandumu ve Suriye, vergi artışlarının etkileri, büyümeye yönelik endişeler ve son olarak ABD ile vize krizi yatırımcıların kafasında soru işaretleri yaratmış durumda.
Buradan yola çıkarak uzmanlarla konuştuk ve 15 soruda piyasaların yönünü araştırdık. Uzmanların genel görüşüne göre, son dönemdeki olumsuzlara rağmen global tarafta gelişen piyasalar adına bir bozulma beklenmiyor.
Türkiye özelinde haberlerle dönem dönem kırılmalar olabilir. Ancak bunlar da yatırım fırsatı olarak kullanılabilir. Uzmanların önerilerinde ise hisse senedi, TL mevduat ve döviz ürünleri öne çıkıyor. Piyasaların yönünü analiz etmek üzere 15 soruda uzmanların görüşünü aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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