Paranın yeni rotası
Referandum sonrasında piyasalarda hesaplar gözden geçiriliyor. Bundan sonra piyasalar ekonomik reformlara, AB ve ABD’deki gelişmelere, jeopolitik hareketliliklere odaklanacak.
Referandum sonrası piyasaların yönünü analiz etmek ve yatırım stratejilerini ortaya koymak üzere finans şirketlerinin genel müdürleriyle konuştuk. Yatırım araçlarına ilişkin tahminlerini sorduk ve buna göre referandum sonrası şekillenen yeni portföy önerilerini aldık.
Aldığımız yanıtlar temkinli bir iyimserlik sinyali veriyor ve dengeli portföy dağılımları öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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