Paranın yeni rotası

Nisan 23, 2017 0 Yorum 68 Okunma
Paranın yeni rotası

Referandum  sonrasında piyasalarda hesaplar gözden geçiriliyor. Bundan sonra piyasalar ekonomik reformlara, AB ve ABD’deki gelişmelere, jeopolitik hareketliliklere odaklanacak.

Referandum sonrası piyasaların yönünü analiz etmek ve yatırım stratejilerini ortaya koymak üzere finans şirketlerinin genel müdürleriyle konuştuk. Yatırım araçlarına ilişkin tahminlerini sorduk ve buna göre referandum sonrası şekillenen yeni portföy önerilerini aldık.

Aldığımız yanıtlar temkinli bir iyimserlik sinyali veriyor ve dengeli portföy dağılımları öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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