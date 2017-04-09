Perakendede dijital dönüşüm
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de perakende sektörü dijital bir dönüşüm içinde. Çünkü tüketici sadece fiziksel mağazadan değil çevrimiçi mağazalar, mobil uygulamalar ve sosyal medyadan da kolayca alışveriş yapmak istiyor.
Bu da şirketleri online kanalda daha aktif olmaya itiyor. Çoklu kanal, click & collect, chatbot kullanımı artıyor.
Perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar içinde online satışın toplam ciro içindeki payı şu anda ortalama olarak yüzde 5’lerde.
Ancak birçok şirket önümüzdeki beş yıl içinde bu oranı çift hanelere taşımayı hedefliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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