Perakendenin yayılma planı
Türkiye’nin perakende markaları son yıllarda yurtdışına açılmaya başladı. Artık İran’dan ABD’ye, Çin’den Nijerya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde Türk markalarının mağazalarını görmek mümkün.
Perakendeciler önümüzdeki üç yılda ise yurtdışında atağa kalkmaya hazırlanıyor. Hazır giyimden mobilyaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirket rotayı iyiden iyiye yurtdışına çevirmiş durumda.
Yaptığımız araştırmaya göre, halen yurtdışında 2 bin 95 mağazası olan 32 marka önümüzdeki üç ydda 2 bin 118 mağaza daha açmayı planlıyor.
Böylece toplam ciro içinde yurtdışı payının ise yüzde 50’lere çıkarılması hedefleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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