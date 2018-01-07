Piyasanın 2018 Hesapları
2017 yılı yaşanan dalgalanmalara rağmen para ve sermaye piyasaları kazançları açısından iyi geçti. Özellikle hisse senedi, altın ve döviz tarafında Euro yatırımcıları yüksek kazançlar sağladı.
Bu dönemde profesyonel fon yöneticilerinin performansları da yüksek oldu. Özellikle hisse, altın, değişken, Eurobond, yurtdışı piyasalar ağırlıklı fonlar yüksek getiriler elde etti.
Biz de 2018’e girerken 2017’de yüksek performans sergileyen yatırım fonlarını analiz ettik.
Şampiyon fonların yöneticileriyle konuştuk ve 2018 beklentilerini sorduk, yatırımcılara tavsiyelerini aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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