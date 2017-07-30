Piyasanın pusulası
Piyasalar kritik bir haftayı geride bıraktı. Önce FED ardından da TCMB toplantı yaptı ama para politikalarında bir değişikliğe gidilmedi.
FED’in bu kararının ardından gelişen piyasalara yönelik pozitif havanın şimdilik devam edeceği anlaşılıyor.
TCMB’nin kararı da Türkiye için şimdilik bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor. Böyle bir ortamda piyasa uzmanlarından yılın geri kalan dönemi için portföy önerilerini aldık.
Uzmanlar, portföylerde hisse ve mevduat ağırlığını korumaya devam ediyor.
Haberimizde yatırım araçlarındaki beklentileri de analiz ettik. Gelinen seviyeler itibarıyla piyasalarda temkinli iyimserlik havasının korunduğunu gördük.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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