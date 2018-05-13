Piyasanın şifresi
Piyasalar zor bir süreçten geçiyor. Geçen hafta borsa 100.000’in altını test etti. Dolar kuru bir ara 4,35 TL’nin üzerine kadar çıktı. Gösterge faiz yüzde 16’ya yaklaştı.
Gram altın 176 TL seviyelerini gördü. Sonrasında ekonomi kurmaylarının toplantıları ve verilen mesajlar olumsuz havanın biraz dağılmasını sağladı. Ancak piyasalar hala rahat değil. Her an olumsuz bir haberde yeniden zirveler test edilebilir, yeni kırılmalar yaşanabilir.
Bu dönemde piyasalarda ve iş dünyasında en çok konuşulan konular da Merkez Bankası’nın politikaları, şirketlerin döviz borçları, yeniden yapılandırmaların bankalara etkileri, gelinen seviyelerde yatırım stratejileri…
Bu ve buna benzer 12 soruya yanıt aradık. Yatırım araçlarındaki olumlu olumsuz senaryoları da uzmanlara sorduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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