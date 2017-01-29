Referandum hesapları
Türk Lirası, ABD Doları karşısında değer yitirmeye devam ediyor. Tahvil faizinin ateşi düşmüyor. Altın, ons/dolar olarak düşüş eğiliminde ancak doların yükselmesi nedeniyle gram/TL bazında yatırımcısının yüzünü güldürüyor.
Borsa, dolar bazında iskontolu olmasının etkisiyle 84.000 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Dış gündem yoğun. İçerde de jeopolitik, makro, siyasi birçok başlık var. En önemlisi de nisan ayında yapılması beklenen Anayasa değişikliği referandumu.
İşte bu süreçte piyasaların yol haritasını, yatırım stratejilerini, aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yaptığımız anketle belirlemeye çalıştık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?