S-ticaret dönemi
Dijital alışveriş dünyasında sosyal ticaret (s-ticaret) çağı başlıyor. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlar artık elektronik ticarette yeni pazar yerleri olma yolunda ilerliyor.
Halen 50 milyar dolar büyüklüğe sahip s-ticaretin önümüzdeki üç yılda üçe katlanarak 160 milyar doları aşacağı öngörülüyor.
Sosyal ağ kullanıcılarının 51 milyona ulaştığı Türkiye’de de sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonu aştı. Markalar da artık stratejilerini bu kanala özel olarak geliştiriyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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