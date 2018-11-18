S-ticaret dönemi

Kasım 18, 2018 0 Yorum 110 Okunma
S-ticaret dönemi

Dijital alışveriş dünyasında sosyal ticaret (s-ticaret) çağı başlıyor. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlar artık elektronik ticarette yeni pazar yerleri olma yolunda ilerliyor.

Halen 50 milyar dolar büyüklüğe sahip s-ticaretin önümüzdeki üç yılda üçe katlanarak 160 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

Sosyal ağ kullanıcılarının 51 milyona ulaştığı Türkiye’de de sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonu aştı. Markalar da artık stratejilerini bu kanala özel olarak geliştiriyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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